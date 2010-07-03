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Общество

12:58

Хайтек-омбудсмен появился в России

общество экономика

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В России появился хайтек-омбудсмен, который будет отвечать за защиту высокотехнологичных компаний. Должность заняла первый заместитель гендиректора фонда "Иннопрактика" Наталья Попова, сообщает "Коммерсант".

Хайтек-омбудсмен будет отвечать за производство и продвижение инициатив по созданию комфортной обстановки для совершенствования сектора технологических и инновационных компаний. Также в обязанности хайтек-омбудсмена входит регулирование различных проблем.

В частности, омбудсмен будет защищать права компаний, а также ликвидировать избыточные регуляторные требования и так далее.

Ранее сообщалось, что более 400 компаний подали заявки на участие в новой программе поддержки бизнеса "Московский акселератор", в рамках которой в 2019–2020 годах будет проходить 20 тематических курсов. Первым из них станет "Цифровые сервисы". Заявки будут принимать до 15 декабря, а результаты опубликуют 24 декабря на странице программы.

К участию приглашаются технологические команды и стартапы, работающие над инновационными решениями в сфере образования, логистики, ретейла и управления недвижимостью. В программе примут участие 20 лучших команд и стартапов.

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