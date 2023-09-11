Число заражений сибирской язвой в Воронежской области достигло девяти

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Количество заразившихся сибирской язвой в Воронежской области выросло до девяти человек. Восемь случаев в очаге заболевания в селе Лебединка Богучарского района подтверждены лабораторно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы здравоохранения региона.

Отмечается, что состояние всех заболевших оценивается как средней тяжести. Также продолжает лечение в медицинском учреждении житель Панинского района. Детей среди заразившихся нет.

На сайте правительства Воронежской области 7 сентября был опубликован проект указа губернатора региона Александра Гусева. В нем сообщалось, что в селе Лебединка выявлены два очага сибирской язвы: в здании фермы на улице Клубной, доме 15А, а также на участке в 650 метрах от нее.

Ранее диагноз "сибирская язва" был подтвержден у семи человек, которых доставили в больницу из новых очагов в Воронежской области. Гусев ввел карантин на территории части Богучарского и Кантемировского районов. Ограничения будут действовать до 20 декабря 2023 года.

О первом очаге сибирской язвы в Воронеже стало известно 20 августа. Мужчина заразился в Панинском районе, где на данный момент введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной случившегося назвали нарушение ветеринарных правил.

Об обнаружении второго очага заболевания в регионе сообщалось 23 августа. Источник распространения вируса обнаружили в холодильных камерах в здании рынка "1 000 мелочей". В очаге до 23 октября этого года включительно будет действовать карантин. Информацию подтвердил Россельхознадзор.

Также мужчину, который заразился сибирской язвой после разделки туши больного животного, и его сестру госпитализировали из очага заболевания под Воронежем 29 августа. Отмечалось, что заболевший мужчина продал мясо коровы, болевшей сибирской язвой, неизвестным гражданам.

Женщину госпитализировали из-за подъема температуры, первичные анализы не подтвердили заболевание. Кроме того, у нее не было клинических проявлений болезни.

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