Число заболевших сибирской язвой под Воронежем выросло до семи

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Семь случаев заболевания сибирской язвой подтвердились в очаге инфекции в селе Лебединка Богучарского района Воронежской области. Число госпитализированных из очага выросло до восьми, заявила представитель департамента здравоохранения региона. Об этом сообщает ТАСС.

"В настоящее время в инфекционный центр при БСМП № 8 госпитализировано восемь человек. У семи пациентов диагноз подтвержден лабораторно. У одного человека диагноз находится в стадии уточнения", – сказала она.

По словам представителя местного департамента здравоохранения, медики оценили состояние пациентов как средней степени тяжести.

Первый случай заражения сибирской язвой был зафиксирован в Панинском районе под Воронежем 20 августа. Из-за этого там ввели режим ЧС. Также в регионе удалось обнаружить партию мяса, зараженного сибирской язвой.

Ранее диагноз "сибирская язва" был подтвержден у пяти из семи человек, которых доставили в больницу из новых очагов в Воронежской области. Один из пациентов разделывал тушу зараженного животного, другие приобрели у него мясо.

Отмечалось, что Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия в Богучарском районе. Из объектов внешней среды были изъяты пробы и был определен круг контактных лиц, которые обследуются врачами.



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