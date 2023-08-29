29 августа, 21:04Регионы
Двух человек госпитализировали с сибирской язвой под Воронежем
Фото: 123RF/pongchart
Мужчину, который заразился сибирской язвой после разделки туши больного животного, и его сестру госпитализировали из очага заболевания под Воронежем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя департамента здравоохранения региона.
Заболевшие находятся в инфекционном центре при больнице скорой медицинской помощи № 8, уточнил собеседник агентства. Состояние мужчины оценивается как средней тяжести с положительной динамикой.
Отмечается, что женщину госпитализировали из-за подъема температуры, первичные анализы не подтвердили заболевание. Также у нее нет клинических проявлений болезни. Ее лечат медики, она находится в удовлетворительном состоянии.
Как заявили в управлении ветеринарии Воронежской области, заболевший мужчина продал мясо коровы, болевшей сибирской язвой, неизвестным гражданам. Покупатели на данный момент установлены, проводятся оперативные мероприятия.
О первом очаге сибирской язвы в Воронеже стало известно 20 августа. Мужчина заразился в Панинском районе, где на данный момент введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной случившегося назвали нарушение ветеринарных правил.
Об обнаружении второго очага заболевания в регионе сообщалось 23 августа. Источник распространения вируса обнаружили в холодильных камерах в здании рынка "1000 мелочей". В очаге до 23 октября этого года включительно будет действовать карантин. Информацию подтвердил Россельхознадзор.
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