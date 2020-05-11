Почти 85% новых случаев COVID-19 в Москве выявлено у людей младше 65 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве подтвердили 6 169 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 115 909 случаев заражения COVID-19.
41,7% среди них – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65 лет, 10,4% - от 66 до 79 лет, еще 5,4% – старше 80 лет. Кроме того, 9,5% заболевших за сутки – дети.
За последние сутки в России выявили 11 656 случаев коронавирусной инфекции. При этом в 5 417 выявленных случаях клинических проявлений не было.
В стране нарастающим итогом зарегистрировано 221 344 случаев COVID-19. За сутки умерли 94 человек, большинство из них в Москве – 56. За весь период скончались 2 009 человек. Выздоровели за сутки 5 495 пациентов. Всего же выписали уже 39 801 человека.
На сегодняшний день в РФ провели уже более 5,6 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Только за последние сутки в стране выполнили около 188 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 247 тысяч человек.
Сергей Собянин заявил, что говорить о снятии ограничений в Москве пока рано. Мэр продлил режим самоизоляции до 31 мая. В общественном транспорте Москвы станет обязательным ношение масок и перчаток. Система цифровых пропусков для передвижения по городу после 12 мая сохранится.
По словам мэра, сейчас нет возможности открыть предприятия сферы услуг и быта. Тем не менее сразу после праздников возобновится работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли.
Собянин заявил, что кафе и кинотеатры откроются в Москве в последнюю очередь. Эти места могут представлять повышенную опасность в распространении коронавируса COVID-19.
В мире коронавирусом заражено более 4 млн человек
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