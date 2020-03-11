В Союзе журналистов оценили предложение переизбрать Путина на новый срок

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев рассчитывает, что Конституционный суд РФ примет правильное решение по вопросу переизбрания Владимира Путина на новый срок в ходе следующих выборов, передает Агентство "Москва".
По его словам, Союз журналистов, как общественная организация и как часть гражданского общества, внимательно следит за дискуссией, которая разворачивается в обществе по поводу возможных поправок к основной документ.
"Мы, конечно, очень надеемся, что все это будет происходить в правовом поле, по решению Конституционного суда и по решению всенародного голосования", – подчеркнул Соловьев.
10 марта на заседании Госдумы обсуждали поправки в Конституцию. Его посетил в том числе Владимир Путин. Глава государства заявил, что выступает против автоматического продления своих полномочий в случае внесения определенных изменений в основной закон государства. Российский лидер добавил, что выборы должны быть открытыми и конкурентными, а президентская власть не должна быть связана с одним человеком. Он также считает, что необходимости в досрочных выборах в Госдуму нет.
В то же время депутат Госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова предложила внести поправку в основной документ, согласно которой действующий президент сможет выставить свою кандидатуру на новых выборах. Госдума одобрила поправку депутата об изъятии ограничения на число президентских сроков.
15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Дату одобрил президент. Провести голосование именно в этот день предложила рабочая группа по подготовке изменений в основной закон.
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