В Польше начали продавать чудодейственное молоко и талисманы от коронавируса

12:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
В Польше появились злоумышленники, продающие чудодейственное молоко и талисманы от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главного коменданта полиции Мариушв Цярку.
"Появились мошенники, которые ходят по домам и предлагают для продажи разного рода лекарства, чудодейственное молоко, чудодейственные талисманы", – сказал Цярка.
По его словам, нелегальные продавцы "используют также человеческие проблемы, особенно ненужную панику, связанную с вирусом". Цярка призвал немедленно сообщать в полицию о подобных случаях.
По последним данным, в Польше официально подтверждено 25 случаев заражения коронавирусом.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Число зараженных в КНР превысило 80 тысяч человек.
В Москве из-за коронавируса перенесли чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Он должен был состояться в апреле, но теперь мероприятие планируют провести летом.
Также планируется на два года перенести Олимпиаду в Токио. Об этом сообщил член исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси.
Сергей Собянин сообщил о введении запрета в городе на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Это необходимо для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 10 апреля.
Москва вводит ограничения на массовые мероприятия больше 5 тыс человек
5 марта мэр ввел в городе режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.
С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора.
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