Гражданам Китая временно не будут выдавать трудовые приглашения

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МВД России приостановило процесс выдачи гражданам Китая трудовых приглашений на въезд в страну, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также в настоящий момент прекратили выдачу разрешений на работу представителям Поднебесной, которые находятся за пределами России. Это связано с проведением мероприятий по предупреждению коронавируса в стране.

Выдачу трудовых приглашений прекратили согласно постановлению правительства о временном приостановлении безвизовых туристических поездок граждан России и Китая.

Ранее в министерстве транспорта начали обсуждение возможной компенсации авиакомпаниям, которые понесли убытки в связи с ограничениями полетов в Китай. Из-за вспышки коронавируса под угрозой приостановки оказалось производство автомобилей Nissan, так как комплектующие поступали с китайского завода, который в настоящий момент не работает.

Утром 11 февраля появилась информация, согласно которой количество заболевших пневмонией нового типа превысило 42,5 тысячи человек. Жертвами коронавируса стали 1016 человек, почти 4 тысячи человек выписали из больниц.

Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян.