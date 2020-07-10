В Рособрнадзоре попросили организаторов ЕГЭ создать выпускникам комфортные условия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев попросил организаторов ЕГЭ и родителей сделать все, чтобы создать для выпускников максимально комфортные условия для сдачи экзаменов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Он попросил организаторов входить в положение участников экзамена, особенно в самый жаркий месяц лета. Музаев напомнил, что в кабинетах не запрещено открывать окна, выпускники также имеют право приносить с собой воду и легкий перекус.

Он отметил, что для тех школьников, которые из-за плохого самочувствия не смогли сдать экзамен, организованы резервные дни. Музаев отметил, что все апелляции и обращения участников ЕГЭ фиксируются, чтобы в резервные дни не возникало проблем.

Музаев обратился и к родителям выпускников, призвав их сохранять максимальное спокойствие, чтобы лишний раз не волновать детей. Он заверил, что в каждом учреждении были обеспечены все санитарные условия для их безопасности.

"Хочу пожелать всем терпения, здоровья, и чтобы все мечты, которые есть у наших выпускников сбылись, и они учились именно в том вузе, о котором мечтали", – заключил Музаев.

10 июля в столице стартовал экзамен по математике профильного уровня в рамках проведения основного периода ЕГЭ. В этом году на сдачу экзамена заявилось около 43 тысяч выпускников.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в этом году профильная математика стала одним из самых востребованных предметов. Для проведения экзамена организовано свыше 5,5 тысячи аудиторий в более 370 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Результаты будут известны не позднее 24 июля.

6 и 7 июля состоялся ЕГЭ по русскому языку. Перед ним Сергей Собянин пожелал успехов сдающим. Экзамен по русскому языку сдали 70 тысяч школьников. Все прошло без нарушений и сбоев.

В этом году экзамены сдают только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Расписание ЕГЭ составлено таким образом, чтобы выпускники успели подать документы в высшие учебные заведения.

Всего на участие в ЕГЭ заявлено 713 673 человека, 620 543 из них являются выпускниками 2020 года. Пункты проведения ЕГЭ дезинфицировали перед стартом экзаменов.

