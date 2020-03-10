"Бог упоминается во многих европейских конституциях": РПЦ – о поправках в Конституцию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Упоминания Бога можно встретить во многих европейских конституциях, заявил Москве 24 замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Так он прокомментировал одобренные Госдумой поправки.

В РПЦ исходили из того, что намерение добавить упоминания Бога в обновленный документ поддержали все религиозные общины РФ, объяснил Кипшидзе.

"Я считаю, что то, что предложил патриарх, было с воодушевлением встречено и представителями исламской общины, и представителями иудейской, буддистской общины, что следует из итогов объединенного заседания межрелигиозного совета России. Я думаю, что одобрение этих поправок Государственной думой является выражением общего консенсуса относительно того, что Бог должен упоминаться в нашей российской Конституции. Это ставит точку под дискуссией в том числе и о том, какой должна быть светскость в России", – считает он.

По словам представителя РПЦ, многие полагали, что она означает полное исключение из публичной сферы любого упоминания о вере, Боге и религии и что религия – это только частное дело.

"Этими поправками эта необоснованная инерция обрывается, и мы закрепляем в качестве конституционной основы то представление о светскости, которое является разумным для государств, в которых проживают большие общины верующих. Я напомню, что Бог упоминается во многих европейских конституциях. В конституциях государств в других частях света, в том числе и тех, относительно светскости которых нет никаких сомнений", – подчеркнул он.

Одобренные поправки он назвал "очень хорошим конституционным изменением". По его мнению, это поможет избавиться от многих стереотипов и мифов, направленных на вытеснение религиозности из публичной области. Упоминание бога в Конституции, утверждает представитель РПЦ, не ставит под сомнение личную религиозную свободу. Каждый человек может делать свой религиозный выбор или же придерживаться нерелигиозного мировоззрения.

"Но вместе с тем конституционная поправка позволяет человеку делать выбор, опираясь на адекватные представления о светскости, которые закреплены в Конституции, которые не могут носить характер исключения религии в общественной жизни", – заключил он.

2 марта стало известно, что Владимир Путин предложил свои поправки в Конституцию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что среди них есть и упоминание в законе Бога. Согласно поправке, страна признает исторически сложившееся государственное единство, при этом сохраняя память предков, которые из поколения в поколение передавали идеалы и веру в Бога.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству также одобрил поправку с определением брака как союза между мужчиной и женщиной.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Впервые идею о внесении поправок в Конституцию российский лидер озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию.

Была создана рабочая группа, принимавшая предложения по поправкам. В ее составе – 75 человек из разных сфер. В их числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и другие.

От Москвы поступило больше всего замечаний – около 190. Всего в процессе обсуждения новой версии основного закона государства предложения выдвигал 31 регион РФ.