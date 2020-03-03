Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:53

Комитет Госдумы поддержал определение брака как союза мужчины и женщины в Конституции

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал президентскую поправку в законопроект об изменении Конституции РФ, согласно которому дано определение брака. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Законопроект о поправке Конституции внес на рассмотрение президент России Владимир Путин. Согласно новой версии основного закона государства, изменятся отдельные аспекты госуправления, а также будут установлены социальные гарантии для граждан.

Прием поправок к законопроекту был завершен 2 марта. Среди поправок к документу, которые предложил президент, та, которая закрепляет в Конституции упоминание о Боге, а также четкое определение брака в качестве союза между мужчиной и женщиной.

Дата всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ уже определена. Референдум состоится 22 апреля 2020 года. В этот день официально установлен выходной, причем оплачиваемый.

Ранее Центризбирком России заявил о создании слогана и логотипа голосования по поправкам в Конституцию. Пока эти элементы не были представлены официально.

Идею о внесении поправок в Конституцию российский глава озвучил в ходе послания Федеральному собранию. Оно состоялось 15 января. При дальнейших обсуждениях проекта названо много различных поправок в Конституцию, среди которых внесение в основной закон положения о неприкосновенности бывших президентов РФ.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика