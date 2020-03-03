Комитет Госдумы поддержал определение брака как союза мужчины и женщины в Конституции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал президентскую поправку в законопроект об изменении Конституции РФ, согласно которому дано определение брака. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Законопроект о поправке Конституции внес на рассмотрение президент России Владимир Путин. Согласно новой версии основного закона государства, изменятся отдельные аспекты госуправления, а также будут установлены социальные гарантии для граждан.
Прием поправок к законопроекту был завершен 2 марта. Среди поправок к документу, которые предложил президент, та, которая закрепляет в Конституции упоминание о Боге, а также четкое определение брака в качестве союза между мужчиной и женщиной.
Дата всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ уже определена. Референдум состоится 22 апреля 2020 года. В этот день официально установлен выходной, причем оплачиваемый.
Ранее Центризбирком России заявил о создании слогана и логотипа голосования по поправкам в Конституцию. Пока эти элементы не были представлены официально.
Идею о внесении поправок в Конституцию российский глава озвучил в ходе послания Федеральному собранию. Оно состоялось 15 января. При дальнейших обсуждениях проекта названо много различных поправок в Конституцию, среди которых внесение в основной закон положения о неприкосновенности бывших президентов РФ.
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