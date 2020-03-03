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Политика

12:06

ЦИК определила слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию

политика общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина заявила, что у комиссии есть логотип и слоган общероссийского голосования по законопроекту о поправке в Конституцию. В скором времени состоится презентация, передает ТАСС.

Однако в ЦИК не рассказали, какие логотип и слоган ждут россиян. Кроме того, не называется дата самой презентации. Общероссийское голосование по поправкам в основной закон состоится 22 апреля этого года. Россияне смогут принять в нем участие с 8:00 до 20:00. Оно будет тайным и добровольным.

Напомним, что дату проведения голосования одобрил президент РФ Владимир Путин. Идею о внесении поправок в Конституцию российский глава озвучил в ходе послания Федеральному собранию. Оно состоялось 15 января. При дальнейших обсуждениях проекта названо много различных поправок в Конституцию, среди которых внесение в основной закон положения о неприкосновенности бывших президентов РФ.

В январе Путин внес в Госдуму проект закона о поправке в Конституцию. Согласно проекту закона, одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков.

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