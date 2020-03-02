Путин предложил закрепить в Конституции упоминание о Боге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент России Владимир Путин предложил свои поправки к законопроекту об изменении Конституции. В числе таковых – упоминание в законе Бога, сообщает Агентство "Москва".

"Такая поправка есть", – подтвердил информацию спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По данной поправке, страна признает исторически сложившееся государственное единство, при этом сохраняя память предков, которые из поколения в поколение передавали идеалы и веру в Бога.

Ранее вписать веру в Бога в Конституцию предлагал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он высказывал мнение, что это будет соответствовать убеждениям большинства россиян.

В понедельник, 2 марта, президентские поправки в основной закон страны поступили в Госдуму. Володин рассказал, что они занимают 24 страницы, однако раскрывать их содержание не стал.