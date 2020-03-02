Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

18:34

Путин предложил закрепить в Конституции упоминание о Боге

власть политика религия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент России Владимир Путин предложил свои поправки к законопроекту об изменении Конституции. В числе таковых – упоминание в законе Бога, сообщает Агентство "Москва".

"Такая поправка есть", – подтвердил информацию спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По данной поправке, страна признает исторически сложившееся государственное единство, при этом сохраняя память предков, которые из поколения в поколение передавали идеалы и веру в Бога.

Ранее вписать веру в Бога в Конституцию предлагал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он высказывал мнение, что это будет соответствовать убеждениям большинства россиян.

В понедельник, 2 марта, президентские поправки в основной закон страны поступили в Госдуму. Володин рассказал, что они занимают 24 страницы, однако раскрывать их содержание не стал.

"Прямо и сейчас": Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика