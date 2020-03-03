Песков прокомментировал упоминание Бога в обновленной Конституции

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Светский характер государства не изменится после внесения в Конституцию РФ поправки с упоминанием Бога. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, как сообщает "Интерфакс".

Накануне соответствующую поправку к основному закону государства предложил президент России Владимир Путин. В ней указано, что страна признает исторически сложившееся государственное единство, но при этом сохраняет память предков, которые из поколения в поколение передавали идеалы и веру в Бога.

Нововведение вызвало много вопросов. По словам Пескова, в статье Конституции речь идет о предках тех, кто живет в Российской Федерации. Что касается того, о каком Боге говорится, официальный представитель Кремля заявил, что это будет "своевременно прояснено".

Комментируя вопрос о светском характере государства, Песков подчеркнул, что это останется без изменений. При этом за юридической трактовкой вопроса он порекомендовал обратиться в рабочую группу по поправкам.

Пресс-секретарь президента напомнил, что до начала всенародного голосования по поправкам в Конституцию все ее пункты будут подробно разъяснены. Об этом ранее заявляли как президент, так и члены рабочей группы.

Ранее Центризбирком России заявил о создании слогана и логотипа голосования по поправкам в Конституцию. Пока эти элементы не были представлены официально. Сам общенародный референдум назначен на 22 апреля 2020 года.

Идею о внесении поправок в Конституцию российский глава озвучил в ходе послания Федеральному собранию. Оно состоялось 15 января. При дальнейших обсуждениях проекта названо много различных поправок в Конституцию, среди которых внесение в основной закон положения о неприкосновенности бывших президентов РФ.

