Эксперт объяснил тайное значение имени Карла III

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Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко в разговоре с Москвой 24 предположил, что принц Чарльз оставил имя Карл III как символ приверженности Великобритании и монархии.

Вечером 8 сентября стало известно, что королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. Новым монархом стал ее старший сын принц Уэльский Чарльз. Сообщалось, что он взял имя Карл III. Из-за этого среди русскоговорящих пользователей возникла путаница. Фактически монарх ничего не менял. Дело в том, что английское имя Чарльз в российской историографии соответствует транскрипции Карл.

Тем не менее у принца все же был выбор. При крещении ему дали имя Чарльз Филипп Артур Джордж. По закону принц мог выбрать любое из них. По данным СМИ, он якобы должен был стать Джорджем (по аналогии с Карлом в силу транскрипции на русском языке – Георгом) в знак уважения к своему дедушке. Однако в итоге сохранил свое имя. Таким образом, новый монарх стал Карлом III.

Политолог Оленченко напомнил, что Карл I Стюарт был королем Англии, Шотландии и Ирландии с 1625 года. Однако в 1649 году его предали суду и казнили. После этих событий в стране произошло упразднение монархии и была провозглашена республика. В результате Англия осталась без короля на 11 лет.

Государством управлял лорд-протектор Оливер Кромвель, а затем непродолжительное время его сын Ричард. В 1660 году в стране была восстановлена монархия. К власти пришел Карл II, сын казненного Карла I, таким образом, династия Стюартов вернулась на престол.

"То есть это было возрождение британской идентичности, британской аристократии. И, может быть, мое такое предположение, хотят продолжить эту линию, что Карл III – это как бы продолжение Карла II", – отметил Оленченко.





Владимир Оленченко старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Имя Карл символизирует приверженность Великобритании монархии и служит ответом имеющимся в британском обществе "наследникам" Оливера Кромвеля.

При этом эксперт предполагает, что решение оставить имя Карл III принц принял не самостоятельно.

"Все процедуры и будущее развитие уже согласовано. Лет пять назад уже начали вести разговор о том, как будут развиваться события, кто чем будет заниматься. Я думаю, то, что выбрал Чарльз, а теперь уже Карл III, это вопрос коллективного решения, а не его желания или его сиюминутного решения", – заключил специалист.

Ранее сообщалось, что в связи со смертью Елизаветы II национальный траур в Великобритании продлится до конца дня ее похорон. При этом у монаршей семьи будет отдельный королевский траурный период. По желанию Карла III он продлится с настоящего момента до 7 дней после похорон Елизаветы II.