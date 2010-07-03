Бирюков: принятые меры в непогоду позволили не допустить травматизма людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Принятые меры 8 и 9 августа в связи с непогодой позволили не допустить травматизма среди жителей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"Самое страшное, что ожидалось по прогнозам – сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду, а иногда и больше. Поэтому были проведены соответствующие мероприятия по информированию населения", – рассказал Бирюков.

Накануне из-за непогоды теле- и радиовещательные каналы вывели на экраны телевизоров предупреждение о надвигающемся погодном коллапсе, сотрудники МЧС также информировали горожан о предстоящей непогоде через SMS, по городу шла звуковая информация через каждые 30 минут. Все столичные парки и Московский зоопарк закрыли для посетителей.

"Сегодня вся та же работа проводилась. Все проведенные мероприятия позволили нам сделать все необходимое, чтобы не допустить травматизма людей. Это самое важное, я подчеркиваю, - мы не допустили травматизма людей", – сказал заммэра.

Как позднее рассказал Бирюков, ухудшение погоды в городе не отразилось на работе столичных коммуникаций. От порывов ветра ночью были повалены 40 деревьев, 23 автомобиля оказались повреждены. Вместе с тем не все прогнозы синоптиков оправдались – ветер в Москве достигал лишь 17 метров в секунду, при этом выпало до 14 миллиметров осадков.

Из-за сильного ветра в столице объявлен желтый уровень погодной опасности, предупреждение действует с 18:00 9 августа до 09:00 следующего дня. По прогнозам синоптиков, летняя погода вернется в Москву уже сегодня вечером.

Горожанам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Парковаться следует вдали от деревьев. Также пешеходам рекомендуют укрываться от дождя и ветра в подъезде или прочном здании. Не стоит укрываться на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, у недостроенных зданий. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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