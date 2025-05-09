Онлайн-шествие "Бессмертного полка" проходит по всей России

Фото: 2025.polkrf.ru

Акция "Бессмертный полк" в онлайн-формате стартовала во всех регионах России в 12:00. Трансляцию можно увидеть на сайте.

Кроме того, онлайн-шествие будет доступно для просмотра и позднее.

Как отмечалось ранее, портреты героев можно будет встретить "в социальных сетях, на одежде, личном транспорте, специальной технике, автопарке силовых ведомств, на фюзеляжах самолетов и бортах речных судов, в школах, детских садах и даже на передовой".

В этом году акция проходит в смешанном формате – онлайн и в традиционном. Ключевым критерием стал вопрос общественной безопасности. Например, в Подмосковье шествие организовали в дистанционном формате.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в 2025 году акция "Бессмертный полк" проходит в 97 странах мира. По ее словам, к некоторых государствах "Бессмертный полк" уже прошел. Акцию также проводят во всех российских школах и колледжах.