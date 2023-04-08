Прощание с Татарским началось на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Церемония прощания с погибшим при взрыве в кафе Санкт-Петербурга военным корреспондентом и писателем Владленом Татарским началось в похоронном зале на Троекуровском кладбище.

На церемонию прощания пришло много людей, среди них друзья и коллеги, которые соболезнуют родственникам. Среди множества желающих проводить Татарского в последний путь заметили Евгения Пригожина.

Отмечается, что на этом мероприятии усилии меры охраны. Также перекрыли движение транспорта, начиная от Вяземской улицы.

Террористический акт в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. В результате происшествия погиб военкор Владлен Татарский. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В результате взрыва также пострадали 42 человека.

3 апреля Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга.

По данным следствия, подозреваемая Дарья Трепова принесла в кафе статуэтку и подарила ее военкору. Предмет был начинен взрывным устройством. Саму Трепову впоследствии задержали.

Басманный столичный Москвы арестовал девушку до июня этого года. Во время допроса Трепова призналась, что принесла этот предмет в кафе, однако не стала отвечать на вопрос, кто передал ей эту статуэтку.



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