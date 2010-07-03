Глава комитета солдатских матерей отказалась уходить с должности

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Председатель комитета солдатских матерей России Флера Салиховская опровергла информацию о том, что подписывала документы о сложении полномочий. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Я свое место никому не отдам, тем более Андрею Курочкину (заместитель Салиховской. – Прим. ред.). Никаких документов о сложении полномочий я не подписывала", – заявила Салиховская.
Она отметила, что недавно Курочкин устроил мероприятие в ресторане в столице, на котором, в частности, обсуждалось снятие ее с поста главы солдатских матерей.
"К товарищу Курочкину люди приходят с проблемой призыва, а он берет с них деньги. Я его защищала, оправдывала, но когда информация о поборах подтвердилась, я стала делать ему замечания", – подчеркнула председатель комитета солдатских матерей России.
Ранее сообщалось, что комитет солдатских матерей (КСМ) отстранил от должности своего председателя из-за ее слов об ЧП в Забайкалье, где солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.
Там подчеркнули, что мнение КСМ кардинально не совпадает с точкой зрения Салиховской. Она утверждала, что в армии нет дедовщины, а Шамсутдинов совершил преступление из-за компьютерных игр и Интернета.
В КСМ напомнили, что у них есть статистика обращений граждан и военнослужащих. В то же время добавили, что достоверно не могут сказать о поводах для преступления.
Трагедия произошла 25 октября в закрытом административно-территориальном округе (ЗАТО) Горный. 20-летний Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Это случилось во время вечерней смены караула, когда боец должен был разрядить автомат, сдавая пост. Но вместо этого он зарядил обойму и начал стрелять.
Под пули попали около десятка военных. Погибли двое офицеров и шестеро солдат.
По сведениям СМИ, между военнослужащими незадолго до трагедии произошел конфликт. Шамсутдинов отказался слушать приказ ротного, а другие военнослужащие решили заставить его выполнить задание.
Стрелок отметил, что не раскаивается в содеянном. По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
По данным Минобороны, причиной убийства мог стать нервный срыв, не связанный с прохождением службы. Отец солдата считает, что предпосылкой была дедовщина.
В СМИ появлялась информация о том, что Шамсутдинов решился на преступление из-за угрозы насилия. В Минобороны опровергли сведения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал провести тщательное расследование инцидента. Представитель Кремля также подчеркнул, что Владимир Путин не будет комментировать ЧП.
Глава Минобороны Сергей Шойгу отдал приказ направлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только контрактников, а не солдат срочной службы. Он раскритиковал работу командиров с личным составом.
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