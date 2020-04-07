Из больницы в Коммунарке за последние сутки выписали 41 человека

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на своей странице в Facebook, что 41 человека выписали из медицинского учреждения за последние сутки.
Он отметил, что за прошедшие сутки в больницу в Коммунарке поступило 29 человек. Всего на лечении состоит 389 человек.
Из них подтвержденный диагноз пневмонической болезни имеется у 345 пациентов. У 226 человек обнаружили заражение коронавирусной инфекцией.
Кроме того, по словам Проценко, 32 пациента в настоящий момент пребывает в реанимационном отделении. 14 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
6 апреля в медицинский центр в Коммунарке поступило 62 человека. По словам Проценко, немалая доля людей, имеющих тяжелую форму заболевания вследствие заражения COVID-19, относятся к молодой возрастной категории.
31 марта у главврача медицинского центра в Коммунарке был выявлен коронавирус. Он перешел на дистанционное исполнение обязанностей. Впоследствии стало известно, что Проценко хорошо себя чувствует и ждет возвращения в больницу. Кроме того, болезнь протекает у главврача не в тяжелой форме.
В настоящий момент в России зафиксировали 6343 случая заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением в связи с подозрением на наличие инфекции в организме остается более 198 тысяч человек.
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