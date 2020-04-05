Педиатр рассказала о проявлении COVID-19 у новорожденных

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Выяснилось, что коронавирус может передаваться от матери к плоду. Педиатр Елена Дегтярева рассказала о том, как коронавирусная инфекция проявляется у новорожденных.
По ее словам, тяжелое течение болезни у младенцев наблюдается крайне редко, передает РИА Новости.
Дегтярева сообщила, что в Шанхае было осмотрено более 2 тысяч детей. У одной трети из них были выявлены легкие проявления COVID-19, чуть менее чем у 40% осмотренных новорожденных были диагностированы симптомы средней тяжести. Бессимптомно болезнь протекала в 4% случаях.
Тяжелое течение болезни отмечалось у 6% заболевших младенцев, которые в большинстве случаев имели сопутствующие заболевания. Предполагается, что такие осложнения могут быть вызваны сочетанием коронавирусной инфекции с респираторными.
Ранее главврач больницы в Коммунарке рассказал об удивлении от возраста пациентов с COVID-19. Денис Проценко заявил, что коронавирус был диагностирован у молодых граждан.
По данным на воскресенье, 5 апреля, в России под наблюдением из-за коронавирусной инфекции остается более 198 человек. Сообщается, что в стране было проведено почти 700 тысяч тестов на выявление коронавируса.
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