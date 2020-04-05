Более 280 пациентов с COVID-19 лечится в Филатовской больнице

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В Москве в городской клинической больнице №15 имени Филатова проходят лечение 282 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего в медучреждении лечится 1060 человек, сообщил главный врач больницы Валерий Вечорко.

"Всего на лечении: 1060. Из них с диагнозами: ВБ (внебольничная) пневмония: 661, COVID+: 282", – приводит РИА Новости сообщение медика.

Сообщается, что в реанимации и в отделении интенсивной терапии находятся 94 пациента. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 28 человек.

По словам Вечорко,из больницы был выписан 41 пациент, за сутки поступили в медучреждение 215 пациентов.

Также известно, что на лечении в московской инфекционной больнице в Коммунарке сейчас находятся 346 пациентов, у 201 из них тест на коронавирус положительный. Главный врач Денис Проценко заявил, что у 301 пациента стоит диагноз "пневмония".

Ранее Проценко удивился возрасту пациентов с COVID-19. Он отметил, что больше всего заражены коронавирусом молодые граждане. По словам специалиста, сложнее всех приходится больным, имеющим хронические заболевания.