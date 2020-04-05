Свыше 200 пациентов с коронавирусом лечится в Коммунарке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На лечении в московской инфекционной больнице в Коммунарке сейчас находятся 346 пациентов, у 201 из них тест на коронавирус положительный, сообщил главный врач Денис Проценко в Facebook.
По словам медика, у 301 пациента стоит диагноз "пневмония". Кроме того, в отделении реанимации и интенсивной терапии лежат 26 человек, а на ИВЛ – 9.
За сутки в больницу поступило 28 пациентов, 2 человека выписали по выздоровлению.
Ранее Проценко заявил о своем удивлении от возраста пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Главврач уточнил, что речь идет о пациентах, у которых болезнь протекает в тяжелой форме.
Он отметил, что больше всего был удивлен молодым возрастом зараженных граждан. По словам специалиста, сложнее всех приходится больным, имеющим хронические заболевания.
За последние сутки в России было выявлено 582 новых случая заражения инфекцией COVID-19. В Москве выявили новых 434 случая заражения. При этом большинство из заболевших находятся в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 14 инфицированных – дети.
По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 1,2 миллиона человек, инфицированных COVID-19, свыше 64 тысяч скончалось, вылечилось более 240 тысяч человек.
В России зафиксировано 4731 заболевших, вылечился 333 человека, скончались 43 человека.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: