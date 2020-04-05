Свыше 200 пациентов с коронавирусом лечится в Коммунарке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На лечении в московской инфекционной больнице в Коммунарке сейчас находятся 346 пациентов, у 201 из них тест на коронавирус положительный, сообщил главный врач Денис Проценко в Facebook.

По словам медика, у 301 пациента стоит диагноз "пневмония". Кроме того, в отделении реанимации и интенсивной терапии лежат 26 человек, а на ИВЛ – 9.

За сутки в больницу поступило 28 пациентов, 2 человека выписали по выздоровлению.

Ранее Проценко заявил о своем удивлении от возраста пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Главврач уточнил, что речь идет о пациентах, у которых болезнь протекает в тяжелой форме.

Он отметил, что больше всего был удивлен молодым возрастом зараженных граждан. По словам специалиста, сложнее всех приходится больным, имеющим хронические заболевания.

За последние сутки в России было выявлено 582 новых случая заражения инфекцией COVID-19. В Москве выявили новых 434 случая заражения. При этом большинство из заболевших находятся в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 14 инфицированных – дети.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 1,2 миллиона человек, инфицированных COVID-19, свыше 64 тысяч скончалось, вылечилось более 240 тысяч человек.

В России зафиксировано 4731 заболевших, вылечился 333 человека, скончались 43 человека.