Учителей школ не обяжут прививаться от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Учителя российских школ будут вакцинироваться от коронавируса в добровольном порядке, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замминистра просвещения Дмитрия Глушко.
Он подчеркнул, что принуждать к этому педагогов никто не будет.
"Регионы организовывают тестирование по педагогам, во-первых. Во-вторых, когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям тоже будет предложено. Это будет в добровольном порядке", – заявил Глушко.
Ранее первый замминистра напомнил, что жители во многих регионах страны могут перевести детей на дистанционное обучение. По его словам, у родителей есть такое право, даже если школа работает в штатном режиме. Для этого нужно лишь написать соответствующее заявление.
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация от COVID-19 в Москве начнется 5–7 сентября. Он отмечал, что прививки от COVID-19 будут получены в 9–10 медицинских учреждениях столицы. Гинцбург подчеркнул, что впоследствии база вакцинации будет расширена до 20 столичных клиник.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в стране может начаться после ноября – декабря 2020 года. Он подчеркнул, что первые партии прививок для групп риска начнут поступать уже в сентябре.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Российский препарат был разработан в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
В российских школах зафиксированы единичные случаи заражения COVID-19
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