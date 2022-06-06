Принятие законов о неисполнении решений ЕСПЧ планируется в течение недели – Володин

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что принятие федеральных законов о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) планируется на этой неделе. Решения ЕСПЧ исполняться не будут, добавил Володин в телеграм-канале.

По его словам, ко второму чтению депутатами Госдумы были предложены несколько поправок. В частности, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта. Выплаты компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.

Кроме того, по словам Володина, решения судов РФ будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

Ранее Россия приняла решение больше не участвовать в Совете Европы. В министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что Евросоюз и НАТО, имея большинство в комитете министров Совета Европы, разрушают данную организацию и усугубляют гуманитарно-правовую ситуацию в Европе, превращая Совет в площадку для самолюбования.

До этого глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал, что россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека после выхода России из Совета Европы.

Также сообщалось, что Ассоциация юристов приступила к проработке вопроса о создании альтернативы Европейского суда по правам человека в России. По словам председателя ассоциации Сергея Степашина, ассоциация запустила механизм создания рабочей группы. В этом вопросе она получила поддержку силовых структур и администрации президента.

В группу, которую возглавит Степашин, войдут и представители Минюста. Ее планируют сформировать до конца месяца. Работу же намерены провести в течение года.

Ситуация в отношениях между Россией и западными странами усугубилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

