Почти 85% новых заболевших младше 65 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице подтверждено 1 992 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает городской Оперативный штаб.
Всего в Москве зафиксирован 193 061 случай COVID-19. 42,3% среди новых пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,6% – от 46 до 65 лет, 10,2% – от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет. Кроме того, 7,4% из этого числа – дети.
Общее число случаев COVID-19 в стране – 458 689 случаев. Это на 2 процента больше, чем днем ранее.
С 27 мая москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител к коронавирусной инфекции. Исследования проводятся на базе 30 столичных поликлиник. Подготовка к сдаче крови не требуется, необходимо только взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи. Результаты будут доступны в течение 3 дней в электронной медкарте пациента.
Слоты очередей на тестирование расписаны на две недели. Для исследования популяционного иммунитета власти города планируют охватить от 3 до 6 миллионов человек.
Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин заявил, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает нормативы по обеспечению койками в период ожидания второй волны, добавил он. Камкин подтвердил, что Москва прошла пик роста заболеваемости инфекцией.
"Мосгорсправка": сдаем анализ
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