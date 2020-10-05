В Москве скончался 31 пациент с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончался 31 пациент с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 3 537 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 913 пациента вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 253 944 человека.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 34,8 миллиона случаев заражения, свыше 1,030 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 1 225 889 случаев COVID-19, вылечились 982 324 человека, скончались 21 475.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ управляема. Он отметил, что наиболее серьезное положение с COVID-19 складывается в крупных городах, в том числе в Москве.