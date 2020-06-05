Абитуриенты смогут получить дополнительные баллы за волонтерство – Фальков

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Поступающие в вузы смогут получить дополнительные баллы за волонтерство, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Если речь идет о магистратуре или, может быть, волонтеры-школьники поступают на первый курс, то здесь есть возможность вузам дать дополнительные баллы. Ясно, что в правилах приема каждого вуза установлено, за что дают дополнительные баллы, до 10 баллов", – приводит слова Фалькова РИА Новости.

По его словам, высшим учебным заведениям, правила поступления в которые это предусматривают, рекомендовано давать дополнительные баллы при предъявлении волонтерской книжки.

Фальков подчеркнул, что это повысит шанс на поступление в вуз.

Ранее Владимир Путин поблагодарил тех, кто помогает людям в трудной ситуации во время пандемии коронавируса. Он отметил, что волонтеры в это время проявили настоящий гражданский героизм и душевную щедрость. Кроме того, Путин предложил выделить 3 миллиарда рублей на поддержку социально ориентированных и благотворительных организаций.

31 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила спецвыплат за волонтерскую деятельность во время пандемии коронавируса. Для реализации инициативы из резервного фонда правительства выделили более 145 миллионов рублей.

Активную работу осуществляют столичные волонтеры. В частности, социальные работники и добровольцы осуществляют доставку заказов для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями. Они оказывают помощь и за пределами Москвы, доставляя лекарства и товары первой необходимости на расстояние до 150 километров от города.

Ранее стало известно, что за апрель и май соцпомощники и волонтеры выполнили более 150 тысяч запросов на доставку лекарств. Всего по состоянию на 21 мая московские добровольцы прошли около 40 тысяч километров, помогая нуждающимся горожанам.