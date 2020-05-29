К проекту "Мы вместе" присоединилось более 21 тысячи волонтеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За два месяца более 21 тысячи человек присоединилось к проекту "Мы вместе" в качестве добровольцев, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Волонтерский корпус всероссийской акции включает девять добровольческих штабов и четыре кол-центра. Участники акции доставляют продукты, лекарства и корм для животных пожилым людям и многодетным семьям.

"Оставить заявку может любой, кому нужна поддержка волонтеров. За прошедшие два месяца добровольцы помогли 28 тысячам москвичей. А количество обработанных звонков за это время превышает 137 тысяч", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.

Она рассказала, что самой старшей жительнице столицы, которой помогают волонтеры, прошлым летом исполнилось 105 лет.

Операторы кол-центров принимают обращения по телефону горячей линии +7 (800) 200-34-11. С 27 марта общая продолжительность звонков составила почти 1,2 миллиона минут. Это 20 тысяч часов или 833 дня. За два месяца каждый из 78 операторов кол-центров в среднем общался с горожанами 256,5 часа или более четырех часов в день.

Среди волонтеров более ста семейных пар. Также в акции участвуют свыше 400 организаций. Это продуктовые сети, кафе, транспортные компании, операторы сотовой связи и производители питьевой воды.

Чтобы стать добровольцем, надо зайти на сайт мывместе.мосволонтер.рф, зарегистрироваться, пройти обучение и онлайн-тест.

