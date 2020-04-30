Путин предложил направить 3 млрд рублей на поддержку благотворительных организаций

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин предложил выделить три миллиарда рублей на поддержку социально ориентированных и благотворительных организаций, которые активно участвуют в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Нужно целевым образом поддержать социально ориентированные и благотворительные организации, которые активно участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией. Считаю, что это может быть сделано по линии Фонда президентских грантов", – сказал Путин в ходе встречи с участниками акции "МыВместе".
Глава государства также поблагодарил граждан, которые помогают тем, кто оказался в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что они проявили душевную щедрость и подлинный гражданский героизм.
В то же время глава государства заверил, что благодаря усилиям народа, в том числе волонтеров, Россия сможет победить коронавирус с лучшим результатом и нужными темпами.
За сутки в России подтвердили 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. За сутки выписали 1 333 человека, причем в Москве – 525 из них.
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