Путин предложил направить 3 млрд рублей на поддержку благотворительных организаций

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин предложил выделить три миллиарда рублей на поддержку социально ориентированных и благотворительных организаций, которые активно участвуют в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Нужно целевым образом поддержать социально ориентированные и благотворительные организации, которые активно участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией. Считаю, что это может быть сделано по линии Фонда президентских грантов", – сказал Путин в ходе встречи с участниками акции "МыВместе".

Глава государства также поблагодарил граждан, которые помогают тем, кто оказался в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что они проявили душевную щедрость и подлинный гражданский героизм.

В то же время глава государства заверил, что благодаря усилиям народа, в том числе волонтеров, Россия сможет победить коронавирус с лучшим результатом и нужными темпами.

За сутки в России подтвердили 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. За сутки выписали 1 333 человека, причем в Москве – 525 из них.