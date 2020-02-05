Второй самолет ВКС вылетел в Тюмень из Уханя

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Второй самолет ВКС РФ, который вылетел во вторник в Россию из Уханя для эвакуации россиян, вылетел в Тюмень после дозаправки, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.



"Второй самолет Воздушно-космических сил России с эвакуированными гражданами из города Ухань Китайской народной республики вылетел в конечный пункт назначения в Тюменской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту российского военно-транспортного самолета 64 человека с личными вещами. В самолете также находятся военные медики и специалисты Минобороны РФ в области вирусологии.

Ранее первый самолет с 82 россиянами вылетел из Уханя в РФ. Пассажиров также сопровождали медики и сотрудники Минобороны.

О первых случаях заболевания новым типом пневмонии в Китае стало известно в конце декабря прошлого года. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Очагом инфекции был назван город Ухань.

На сегодняшний день от коронавируса скончалось более 400 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч человек.

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Российские власти приняли решение о закрытии всех полетов авиакомпаний в Китай. Данное ограничение не затронуло рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Также сообщалось о возможности прекращения чартерных рейсов. Приостановила пассажирское сообщение с КНР и РЖД.