Открыта горячая линия по вопросам отсутствия масок и лекарств в аптеках

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Росздравнадзор открыл горячую линию для приема обращений по вопросом отсутствия масок и лекарств в аптеках. Об этом говорится на сайте ведомства.

Граждане РФ могут заявить об отсутствии товаров по номеру +7 (800) 550-99-03. В свою очередь, для находящихся в КНР россиян правительством открыта горячая линия по номеру +7 (914) 703-14-59. По каждому случаю специалисты готовы работать отдельно.

Ранее глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун заявил, что все медицинские организации города имеют соответствующий запас лекарств и средств защиты для борьбы с коронавирусом.

Ситуация с наличием профилактических препаратов, средств защиты и ценами на лекарства в аптеках находится на личном контроле у специалистов Депздрава, Росздравнадзора и Федеральной налоговой службы.

На сегодняшний день число жертв нового коронавируса увеличилось до 425 человек. При этом заболевших на данный момент 20,4 тысячи.

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Правительство РФ приняло решение закрыть все полеты авиакомпаний в Китай. Данное ограничение не затронуло только рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F. При этом почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать пока не планируют.

РЖД также приостановила пассажирское сообщение с КНР. В этой связи поезд Пекин – Москва в понедельник утром пересек государственную границу России без пассажиров.