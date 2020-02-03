В Депздраве заявили о наличии запаса медикаментов и средств защиты от коронавируса

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Во всех медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы есть нужный запас лекарств и средств защиты для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом со ссылкой на слова главы департамента здравоохранения столицы Алексея Хрипуна.
Он пояснил, что ситуация с наличием профилактических препаратов, средств защиты и ценами на лекарства в аптеках находится на личном контроле у специалистов Депздрава, Росздравнадзора и Федеральной налоговой службы. Хрипун добавил, что при выявлении недобросовестных действий будут приняты соответствующие меры.
"У каждого москвича должна быть возможность приобрести средства индивидуальной защиты от инфекционных заболеваний. И мы призываем аптечные сети мониторить ситуацию с товарными запасами, особенно по медицинским маскам, контролировать ценообразование", – приводятся в сообщении слова главы департамента.
Ранее сообщалось, что из Китая были вывезены все граждане России, путешествовавшие организованными турами. Перевозку их осуществляли туроператоры, которые организовали для туристов дополнительные чартерные рейсы.
В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.
Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.
Число смертей от нового коронавируса в Китае возросло до 361, а количество инфицированных в этой стране дошло до 17 205 человек. Из них 2 296 человек находятся в тяжелом состоянии, 475 выписаны из больницы. В общей сложности зафиксировано 21 558 предполагаемых случаев заболевания.
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