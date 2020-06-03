Более трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве к 4 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 30–40% месячной нормы осадков может выпасть в столице к 4 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшую ночь в Москве ожидается до 25 миллиметров осадков при норме 75 миллиметров для июня. За предыдущие дни выпало порядка 17 миллиметров осадков.

"С учетом прогнозируемых осадков за первые четыре дня июня выпадет от 30 до 40% месячной нормы", – цитирует синоптика ТАСС.

Июнь начался в Москве с проливных дождей. Из-за непогоды городские службы переведены в усиленный режим работы, они оперативно устраняют последствия ливневых дождей. В общей сложности задействованы 470 бригад.

Две трети месячной нормы осадков может выпасть в столице за два дня – 3 и 4 июня. Метеорологи прогнозируют, что сумма осадков за сутки 4 июня приблизится к рекорду. В этот день максимальное количество осадков выпадало в 1947 году – 43,8 миллиметра. В текущем столетии 4 июня самый сильный дождь прошел в 2008 году – тогда выпало 11 миллиметров.

Главное управление МЧС по Московской области оповестило граждан, что до 5 июня в регионе сохранится угроза формирования паводков на реках и затопления понижений рельефа. В МЧС напомнили, что в случае необходимости можно позвонить по телефону доверия +7 (498) 505-41-70, а также по телефону спасения 01, с мобильного – 101.

В то же время потепление в европейской части России начнется с четверга, 4 июня, а уже в воскресенье температура будет соответствовать показателям конца июля.

Роман Вильфанд подтвердил, что после четверга в Москве действительно наметится тенденция к потеплению. Он заявил, что июльскую хорошую погоду можно будет ожидать и в начале следующей недели.