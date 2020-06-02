Международное авиасообщение может восстановиться к 2021 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авиаэксперт, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров считает, что предполагать о восстановлении авиасообщения сложно, поскольку это не зависит от перевозчиков, сообщает ИА "НСН".
Он объяснил, что решение принимают правительства стран, которые ограничили перелеты. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от динамики развития эпидемии в различных регионах и странах, отметил Гусаров. Сама отрасль готова заработать в любой момент, сказал он.
По словам эксперта, возобновление авиасообщения с другими странами может затянуться из-за возможной второй волны коронавируса. "Не исключено, что международное авиасообщение восстановится только к весне будущего года", – заключил он.
Генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов полагает, что международные полеты могут открыть в августе – сентябре. Он добавил, что процесс, вероятно, будет поэтапным. По утверждению Скуратова, прежде всего станут доступны полеты в страны СНГ.
С 27 марта Россия из-за пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не решала вопрос об открытии границ для иностранцев. 1 июня на портале Russia.Travel появилась информация о готовности регионов страны принимать туристов.
"Победа" до конца июля собирается восстановить летнее расписание полетов. Авиакомпания начала выполнять их 31 мая.
Роспотребнадзор уже разработал рекомендации по работе всех видов транспорта в условиях пандемии. В частности, самолеты должны быть загружены не более чем на 50% для соблюдения социальной дистанции. Предполагаются контроль температуры сотрудников и пассажиров, ношение масок, перчаток, необходимы также антисептики.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что соблюдать профилактические меры россиянам придется еще и летом, чтобы не допустить нового прироста числа заболевших.
В России готовятся к открытию внутреннего авиасообщения
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