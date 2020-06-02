Глава "Уральских авиалиний" назвал примерные сроки возобновления полетов за рубеж

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов назвал предположительные сроки возобновления международного авиасообщения.
По его словам, международные полеты могут открыть в августе – сентябре, сообщает РБК.
Скуратов считает, что процесс, скорее всего, будет поэтапным. Он добавил, что прежде всего станут доступны полеты в страны СНГ и в Грузию.
С 27 марта Россия из-за пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не решала вопрос об открытии границ для иностранцев.
1 июня на портале Russia.Travel появилась информация о готовности регионов страны принимать туристов. Там есть данные о том, как можно перемещаться внутри региона, какие документы требуются для путешествий, какие средства размещения и места отдыха доступны.
"Победа" до конца июля собирается восстановить летнее расписание полетов. Авиакомпания начала выполнять полеты 31 мая.
Роспотребнадзор уже разработал рекомендации по работе всех видов транспорта в условиях распространения коронавируса. В частности, самолеты должны быть загружены не более чем на 50% для соблюдения социальной дистанции. Предполагаются контроль температуры сотрудников и пассажиров, ношение масок, перчаток, необходимы также антисептики.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: