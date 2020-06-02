Глава "Уральских авиалиний" назвал примерные сроки возобновления полетов за рубеж

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Генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов назвал предположительные сроки возобновления международного авиасообщения.

По его словам, международные полеты могут открыть в августе – сентябре, сообщает РБК.

Скуратов считает, что процесс, скорее всего, будет поэтапным. Он добавил, что прежде всего станут доступны полеты в страны СНГ и в Грузию.

С 27 марта Россия из-за пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не решала вопрос об открытии границ для иностранцев.

1 июня на портале Russia.Travel появилась информация о готовности регионов страны принимать туристов. Там есть данные о том, как можно перемещаться внутри региона, какие документы требуются для путешествий, какие средства размещения и места отдыха доступны.

"Победа" до конца июля собирается восстановить летнее расписание полетов. Авиакомпания начала выполнять полеты 31 мая.

Роспотребнадзор уже разработал рекомендации по работе всех видов транспорта в условиях распространения коронавируса. В частности, самолеты должны быть загружены не более чем на 50% для соблюдения социальной дистанции. Предполагаются контроль температуры сотрудников и пассажиров, ношение масок, перчаток, необходимы также антисептики.