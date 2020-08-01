Еще 1 413 человек вылечены от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Еще 1 413 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавируса, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, общее число людей, вылечившихся от инфекции, выросло до 180 581.
Сергей Собянин заявил, что пик по коронавирусу в городе пройден. Он отметил, что Москва вышла на минимальный уровень, ниже которого в ближайшее время, скорее всего, не опустится. Мэр уточнил, что по сравнению с пиковым уровнем объем выявленных случаев снизился в десять раз. В то же время он подчеркивал, что массовые мероприятия в городе будут запрещены до конца августа.
Глава города также обратил внимание, что бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус в Москве увеличило выявляемость заболевания в пять раз. Он напомнил, что с 16 июля в Москве открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19.
Программа распространяется на 162 городские поликлиники и 45 детских медучреждений. Слоты рассчитаны на две недели вперед.
По данным Роспотребнадзора, в России провели более 28,4 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавирус, за последние сутки – 316 тысяч. Под медицинским наблюдением по стране остаются 254 392 человека.
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