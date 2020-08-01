Более 28,4 млн тестов на COVID-19 провели в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 28,4 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса провели в России, сообщается в телеграм-канале стопкоронавирус.рф.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки сделано 316 тысяч тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением по стране остаются 254 392 человека.

Россияне, прилетающие из-за рубежа, должны будут заполнять анкету на портале госуслуг не позднее регистрации на рейс. В течение трех дней со дня прибытия на территорию страны гражданам России необходимо пройти ПЦР-исследование на COVID-19. Результат следует разместить в специальной форме на портале.

При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия нужно обратиться за медицинской помощью без посещения больницы. При этом обязательная двухнедельная самоизоляция возвращающихся в страну вывозными рейсами отменена.

За последние сутки в России подтвердили 5 482 случая COVID-19 в 84 регионах страны. Из них 25,5% не имели клинических проявлений болезни. Общее число случаев в РФ – 839 981. За весь период зафиксировано 13 963 летальных исхода, выздоровели 638 410 пациентов.