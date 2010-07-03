Алибасов планирует подать иск к производителю "Крота" и "Ашану"

Продюсер Бари Алибасов планирует подать в суд на производителя средства для очистки труб "Крот" и гипермаркет "Ашан". Он намерен взыскать 100 миллионов рублей, сообщил Агентству "Москва" PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

"Адвокат Андрей Комиссаров, президент коллегии адвокатов "Комиссаров и партнеры", представляющий интересы Алибасова, подаст иск 7 августа в Пресненский суд столицы по месту жительства заявителя", – сообщил Горжанкин.

Как отмечается, Алибасов оценил моральный ущерб в 15 миллионов рублей, а вред здоровью – в 85 миллионов рублей.

Накануне продюсер отказался от идеи подавать иск к производителю "Крота", но, по словам Горожанкина, адвокат настоял.

Адвокат Комиссаров, в свою очередь, рассказал, что ответчиком по иску станет ООО "АМС Медиа" – производитель жидкого средства "Крот. Чистые трубы", выпущенного под брендом "Золушка".

Гипермаркет "Ашан", в котором помощник Алибасова купил средство, будет заявлен в деле в качестве третьего лица со стороны ответчика.

Ранее супруга продюсера Лидия Федосеева-Шукшина намеревалась подать в суд на производителя "Крота". Горжанкин отмечал, что их цель – заставить производителя изменить упаковку и спасти жизни людей, страдающих проблемами со зрением.

По его словам, основная версия отравления продюсера – то, что он перепутал бутылку с чистящим средством и питьевой йогурт из-за проблем со зрением.

В больницу Алибасов попал в начале июня. У него диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. 17 июня пациента выписали.

Некоторые СМИ считали, что отравление является инсценировкой ради пиара. Пиар-директор Алибасова назвал произошедшее "спектаклем".

Однако позднее он объяснил свои слова и подчеркнул, что есть официальные доказательства отравления Алибасова, и это не пиар. После скандала продюсер также опубликовал видео.