Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские колледжи могут уйти на каникулы с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

"Колледжи также могут уйти в этот период на каникулы с аналогичным учетом сохранения полноты образовательного процесса, обеспечив корректировку дальнейшего учебного плана", – говорится в сообщении.

Ранее Минпросвещения порекомендовало регионам организовать каникулы в школах. При крайней необходимости по решению учредителей школ министерство разрешило организовать работу дежурных групп для начальной школы.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Данный период объявлен нерабочим на территории всей страны с сохранением заработной платы.

В столице "длинные выходные" объявлены с 28 октября по 7 ноября. В этот период работу приостанавливают не только предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа, но и столичные школы, в которых начнутся каникулы.

Кроме того, приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций.

В детсадах организуют дежурные группы для тех детей, чьи родители будут работать. А вузы и ссузы могут проводить занятия лишь в дистанционном режиме.

