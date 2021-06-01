Антитеррористические требования к школам разработают до следующего учебного года

14:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Минпросвещения РФ представит единые антитеррористические требования к школам к началу учебного года, сообщил журналистам глава министерства Сергей Кравцов.
"До следующего учебного года", – сказал министр ТАСС.
Ранее в России утвердили проект об антитеррористической защите детских лагерей и баз отдыха.
Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.
12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.
Владимир Путин назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской школе. Он отметил, что данная трагедия потрясла всех, и добавил, что с Татарстаном вся Россия.
Глава государства сообщил, что семьи, пострадавшие в ЧП в Казани, получат всю необходимую помощь. Путин отметил, что сейчас главная задача заключается в борьбе за жизни самих пострадавших, для этого будут использованы все медицинские возможности.
Состояние "казанского стрелка" оценят ведущие московские судебные психиатры
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