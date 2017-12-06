Еще 22 попавших в программу реновации дома могут сохранить – Москомархитектура

6 декабря, 14:57
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Еще 22 попавших в программу реновации дома могут сохранить, их судьбу определят на следующей стадии проектирования, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, на стадии проекта планировки территории станет ясно, реконструируют эти 22 дома или снесут, если сохранить с точки зрения градостроительства нельзя. 218 же домов из 240 решили сохранить, сообщает Агентство "Москва".
Ранее Княжевская заявила, что москвичи предложили еще пять стартовых площадок для программы реновации. Дома по программе могут возвести на месте городских долгостроев, добавила она. Речь шла, в частности, о площадке на шоссе Энтузиастов, где находилась недостроенная больница. Кроме того, участок с недействующим зданием есть в Метрогородке. Еще пять похожих объектов нашли в разных районах Москвы.
А до конца 2017 года Москомархитектура создаст 3D-карту города, с помощью которой в 2018 году горожане увидят виртуальные модели квартир, которые представят по программе реновации. Ознакомиться с квартирами для переселения также можно в шоу-руме на центральной аллее ВДНХ.
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