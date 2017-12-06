За 3 месяца шоу-рум квартир по программе реновации посетили более 32 тыс человек

6 декабря, 10:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы
За три месяца шоу-рум квартир по программе реновации посетили более 32 тысяч человек.
"Результаты ежедневного опроса посетителей показывают, что большинству горожан нравится планировка и внутренняя отделка представленных квартир. Многие жители высказывают пожелания сделать балкон на кухне с более низкими порогами, раковину в туалете, гардеробные во всех квартирах, изменить конфигурацию коридора и кладовки", – сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы, передает Агентство "Москва".
Уточняется, что в шоу-руме представлены образцы однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир с отделкой комфорт-класса. Среднее количество посетителей в будние дни – 270 человек в день, в выходные дни – 1,1 тысяча человек в день.
Ранее сообщалось, что до конца 2017 года Москомархитектура создаст 3D-карту города, и в следующем году с ее помощью москвичи увидят виртуальные модели квартир, которые представлены по программе реновации.
Шоу-рум квартир по программе реновации был представлен на Московском урбанистическом форуме. 7 сентября новый шоу-рум открылся на ВДНХ. В перечне домов, которые вошли в программу реновации, 5144 многоквартирных дома общей площадью около 16 миллионов квадратных метров. На смену технически устаревшим зданиям придут дома с ремонтом комфорткласса.
Уточняется, что переселение планируется провести в 2020–2021 годах.
Подробности о том, чем новый шоу-рум отличается от первой, временной версии читайте в материале портала Москва 24.
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