Дома по программе реновации могут построить на месте долгостроев

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Дома для программы реновации могут построить на месте городских долгостроев, сообщает Агентство "Москва". Об этом заявила председатель Москомархитектура Юлиана Княжевская.
"Одну площадку мы нашли на шоссе Энтузиастов, где с 1970-х годов располагалась недостроенная больница. Ее техническое состояние на данный момент отрицательное. Эта локация была предложена для размещения стартовой площадки", – сказала она.
По ее словам, в Метрогородке тоже есть участок, на котором расположено недействующее здание. В разных частях города есть еще пять похожих объектов.
Столичные власти уже утвердили 210 площадок для реновации на три миллиона квадратных метров. Работа идет еще над 200 площадками с потенциалом около трех миллионов квадратных метров. Еще 26 площадок добавят в список на этой или следующей неделе.
15 домов для переселения по программе реновации столичного жилфонда могут ввести в эксплуатацию до конца 2017 года. Семь зданий находится в СВАО, три – в ЗАО и ЮЗАО, по одному – в САО и ЮВАО.
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