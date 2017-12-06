Москвичи предложили еще пять площадок для программы реновации

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Москвичи предложили еще пять стартовых площадок для программы реновации, сообщает Агентство "Москва". Об этом заявила председатель Москомархитектура Юлиана Княжевская.

"Жители проявляют инициативу, где-то пять площадок жители предложили. Они приносят свои предложения в префектуры, потом мы с префектурами собираемся и они нам озвучивают предложения", – сказала она.

По словам Княжевской, уже утверждены 210 стартовых площадок. Еще 26 площадок добавят в список на этой или следующей неделе.

Всего сейчас утверждено 210 площадок на три миллиона квадратных метров. Работа идет еще над 200 площадками с потенциалом около трех миллионов квадратных метров.

Еще 15 домов для переселения по программе реновации столичного жилфонда могут ввести в эксплуатацию до конца 2017 года. Семь зданий находится в СВАО, три – в ЗАО и ЮЗАО, по одному – в САО и ЮВАО.