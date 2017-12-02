Еще 26 площадок под реновацию должны утвердить в ближайшее время

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Площадь стартовых площадок по программе реновации может составить пять миллионов квадратных метров через два–три месяца, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, в ближайшее время власти опубликуют еще 26 площадок на 600 тысяч квадратных метров.

Новые адреса окончательно утвердили на штабе у мэра 1 декабря, пояснил Хуснуллин. Всего сейчас утверждено 210 площадок на три миллиона квадратных метров. Постановление должно появиться, скорее всего, на следующей неделе, уточнил заммэра.

Работа идет еще над 200 площадками с потенциалом около трех миллионов квадратных метров. Хуснуллин полагает, что градостроительные решения не удастся найти на все три миллиона. Однако не менее двух миллионов квадратных метров решат внести в течение ближайших месяцев. " Учитывая, что мы планировали снести 15,6 миллиона квадратных метров, старт на пять миллионов квадратных метров – это огромная победа", – цитирует Агентство "Москва" Хуснуллина.

Ранее сообщалось, что еще 15 домов для переселения по программе реновации столичного жилфонда могут ввести в эксплуатацию до конца 2017 года. Семь зданий находится в СВАО, три – в ЗАО и ЮЗАО, по одному – в САО и ЮВАО.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах для граждан, которые получат жилье по программе реновации. Документ предполагает создание в Москве Фонда содействия реновации, который займется исполнением программы. Он освобождает фонд от налога на прибыль и на добавленную стоимость, а получателей жилья – от налога на доходы физлиц.