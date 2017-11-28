Еще 15 домов могут ввести в эксплуатацию по программе реновации до конца года

28 ноября, 11:50
Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченко
Еще 15 домов для переселения по программе реновации столичного жилфонда могут ввести в эксплуатацию до конца 2017 года. Семь объектов находится в СВАО, три – в ЗАО и ЮЗАО, по одному – в САО и ЮВАО.
По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, здания почти достроили. Сдать в эксплуатацию их планируют в конца года, а заселяться в них можно будет со второго квартала 2018 года, сообщает Агентство "Москва".
Сейчас для переселения горожан по программе реновации есть 12 домов. В них завершаются отделка квартир и благоустройство территории, которые закончатся в декабре 2017 года. В доме по адресу Бескудниково, микрорайон 5, корпус 1 работы завершат в начале 2018 года. Как ранее уточнял Сергей Собянин, заселять горожан в эти дома собираются с первого-второго квартала следующего года.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах для граждан, которые получат жилье по программе реновации. Документ дополняет основной закон о реновации, вступивший в силу 1 июля 2017 года.
Закон предполагает создание в Москве Фонда содействия реновации жилфонда в Москве, который займется исполнением программы. Он освобождает фонд от налога на прибыль и на добавленную стоимость, а получателей жилья – от налога на доходы физлиц.
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