Презентации по экспериментальным площадкам реновации пройдут в ноябре-декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Презентации по пяти экспериментальным площадкам программы реновации пройдут в ноябре-декабре. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
"Мы сегодня запустили публичное обсуждение проектов, они продлятся практически два месяца за вычетом перерыва на новогодние праздники. В рамках этих обсуждений будет проведено пять встреч с архитекторами, все желающие будут приглашены послушать и посмотреть, как команды архитекторов будут защищать свои проекты", − сказал он, передает Агентство "Москва".
Экспозиции с конкурсными проектами будут доступны с 23 ноября по 29 декабря 2017 года и с 9 января 2018 года до 15 января 2018 года ежедневно без выходных с 12:00 до 20:00.
1 августа мэр подписал постановление "О программе реновации жилищного фонда в городе Москве". Программа рассчитана до 2032 года. В нее вошли 5144 многоквартирных дома, в которых находится 350 тысяч квартир, где проживает примерно миллион москвичей. Сергей Собянин отметил, что благодаря программе жилищные условия улучшат более 10% москвичей. По его словам, принятые законы обеспечили права горожан, проживающих в домах, которые попали под снос.
Правительство уже утвердило стандарт отделки квартир и благоустройства дворов. В столице открыли два шоу-рума квартир по программе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: