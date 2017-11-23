Презентации по экспериментальным площадкам реновации пройдут в ноябре-декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Презентации по пяти экспериментальным площадкам программы реновации пройдут в ноябре-декабре. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Мы сегодня запустили публичное обсуждение проектов, они продлятся практически два месяца за вычетом перерыва на новогодние праздники. В рамках этих обсуждений будет проведено пять встреч с архитекторами, все желающие будут приглашены послушать и посмотреть, как команды архитекторов будут защищать свои проекты", − сказал он, передает Агентство "Москва".

Экспозиции с конкурсными проектами будут доступны с 23 ноября по 29 декабря 2017 года и с 9 января 2018 года до 15 января 2018 года ежедневно без выходных с 12:00 до 20:00.

1 августа мэр подписал постановление "О программе реновации жилищного фонда в городе Москве". Программа рассчитана до 2032 года. В нее вошли 5144 многоквартирных дома, в которых находится 350 тысяч квартир, где проживает примерно миллион москвичей. Сергей Собянин отметил, что благодаря программе жилищные условия улучшат более 10% москвичей. По его словам, принятые законы обеспечили права горожан, проживающих в домах, которые попали под снос.

Правительство уже утвердило стандарт отделки квартир и благоустройства дворов. В столице открыли два шоу-рума квартир по программе.