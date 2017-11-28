Путин подписал закон о налоговых льготах участникам реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах для граждан, которые получат жилье по программе реновации столичного жилфонда.

Документ дополняет основной закон о реновации, вступивший в силу 1 июля 2017 года. Он предполагает создание в Москве Фонда содействия реновации жилфонда в Москве, который займется исполнением программы.

Закон освобождает Фонд реновации от налога на прибыль и на добавленную стоимость, а получателей жилья от фонда – от налога на доходы физических лиц. Участники программы реновации освобождаются от уплаты госпошлины за регистрацию прав на полученные по программе жилые помещения. От НДФЛ освобождаются доходы, полученные по программе реновации в виде жилья, доли в нем или равноценного денежного возмещения.

Сейчас от налогообложения освобождены доходы граждан при продаже находящихся в их собственности не менее трех лет квартир, полученных по наследству, договору дарения, при приватизации или по договору пожизненного содержания с иждивением. Этот же трехлетний срок предлагается применять и к квартирам, полученным по программе реновации, независимо от срока владения жильем, взамен которого они были получены.

Закон предусматривает возможность в случае продажи квартир, полученных по программе реновации, при исчислении НДФЛ учитывать затраты на приобретение или создание жилых помещений. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

16 ноября закон о налоговых льготах приняли в окончательном чтении в Госдуме. 22 ноября закон одобрил Совфед.