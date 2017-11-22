Совфед одобрил закон о налоговых льготах в рамках программы реновации

Фото: портал Москва 24/ Роман Балаев

Совет Федерации одобрил закон о налоговых льготах для граждан, которым положено жилье в рамках программы реновации столичного жилфонда. Решение об этом приняли на заседании верхней палаты парламента 22 ноября.

16 ноября закон о налоговых льготах был принят в окончательном чтении депутатами Госдумы. Документ является дополнением к основному закону о реновации, который вступил в силу 1 июля, сообщает Агентство "Москва". По этому закону в столице появится специализированная некоммерческая организация –- Фонд содействия реновации жилищного фонда в Москве. Он будет курировать реализацию программы.

Согласно принятому Совфедом закону о налоговых льготах, Фонд реновации освобождается от налогов на прибыль и добавленную стоимость, а москвичам, которые получат жилье от фонда, не нужно будет платить налог на доходы физических лиц. Кроме того, тех, кому положено новое жилье по программе реновации, освободят от уплаты госпошлины за регистрацию прав на полученные квартиры.

В настоящее время от налогообложения освобождены доходы граждан при продаже квартир, которые находятся в их собственности не менее трех лет и были получены по наследству, договору дарения или при приватизации, а также по договору пожизненного содержания с иждивением/

.

Под действие этих правил попадут и квартиры, полученные в ходе программы реновации, независимо от срока владения жильем, взамен которого они получены.

Если же продать квартиру, полученную по программе реновации, при исчислении НДФЛ будут учитываться затраты на приобретение или создание жилых помещений, переданных городу в рамках программы.